Жителей Самары приглашают оценить легенды Пармы и насладиться вкусным круизом

СЕГОДНЯ 09:34 2019-06-17T09:34:07+03:00

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Жителей Самары приглашают этим летом отправиться в круизы по Волге и Каме. Оценить волшебные красоты Урала и весело провести время можно, приобретая путевку от ТК "ВолгаWolga" . Уже 27 июня в круиз года отправляется теплоход «Павел Бажов» с программой под названием: "Я люблю тебя, еда!"

- Специальные цены на место в каюте с человека от 12600 рублей. В этом круизе Вас ждет масса "вкусных" мероприятий, начиная от дегустаций необычных блюд, заканчивая все различными тематическими мастер- классами от шеф поваров! Путешествие продлится с 27 июня по 1 июля, - рассказывают в компании.

Еще один интересный круиз состоится с 1 по 8 августа. Путешественники смогут отправиться по маршруту Самара - Пермь – Самара.

- Круиз у нас пройдет под брендом "Легенды Пармы", где у наших туристов будут уже включены в стоимость круизов выездные экскурсии, в село Бураново, к тем самым знаменитым бабушкам или в Карамас-Пельгу, цены от 15400 р. на человека. Будем рады всем нашим туристам на борту наших теплоходов, ждем Вас в офисе компании: г. Самара, ул. Алексея Толстого, д. 92, оф. 8 или принимаем заявки по телефону: 2023010, - отметили в компании.

ИСТОЧНИК KP.RU