В центре Самары бетонные ограждения украсили авторскими рисунками Александра Пушкина

СЕГОДНЯ 10:15 2019-06-17T10:15:46+03:00

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В Самаре на улице Пушкина появились «авторские» граффити известного русского поэта. Их нарисовали студентки второго курса архитектурного факультета Самарского политеха на бетонных ограждениях.

- Идея воспроизвести рисунки Александра Пушкина пришла ко мне на одном из расширенных заседаний Совета по культуре администрации Ленинского района, где как раз обсуждалась подготовка города к празднованию 220-летия со дня рождения поэта. Поскольку я считаю, что в лицо города нужно выносить что-то фундаментальное, как, например, мозаики, которые украшают дома на улице Осипенко, предложил сделать рисунки на ограждениях, – рассказал преподаватель кафедры «Архитектурно-строительная графика и изобразительное искусство» Евгений Чертыковцев.

Отметим, что в честь дня рождения Пушкина в Самаре разместили и другие арт-объекты. Так, на пересечении улиц Пушкина и Полевой появились инсталляции в виде металлических листов с фразами из произведений поэта.

ИСТОЧНИК KP.RU