2019-06-17T10:22:36+03:00
Общество

Платите за двоих – путешествуете втроем: самарцев приглашают в круиз со скидками

Отправиться в водное путешествие на выгодных условиях можно в Волгоград на теплоходе «Александр Невский»
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
На теплоходе "Александр Невский" можно отдохнуть дешевле, чем обычноНа теплоходе "Александр Невский" можно отдохнуть дешевле, чем обычно
Изменить размер текста:

Жителей Самары этим летом приглашают в выгодный круиз до Волгограда. Путешествие втроем на теплоходе «Александр Невский» будет стоить столько же, сколько круиз для двоих. Теплоход отправляется 23 июня, поездка продлится шесть дней.

- С 11 по 23 июня 2019 года бронируйте круиз для двоих, — и третий человек путешествует бесплатно. В стоимость входит размещение в каюте выбранной категории, питание «полный пансион», экскурсии по маршруту, развлекательная программа на борту, – сообщили в круизном центре «Инфофлот», который и предлагает столь выгодный вариант для отпуска.

В этом круизе каждый день предусмотрена остановка в новом городе. Путешественники побывают в Усовке, Волгограде, Саратове, Хвалынске. Кроме того, скидку 5% дадут молодоженам, пенсионерам, детям до 14 лет включительно. Узнать о правилах применения скидок и об условиях акции «третий человек на дополнительном месте бесплатно» можно узнать на сайте «Инфофлот» и в офисах продаж.

Адрес: 443010, Самара, ул. Рабочая, д.15, офис 331 Часы работы: пн.-пт.: 09:00 - 19:00, без обеда, сб.: 10:00 - 15:00 вск. - выходной.

12 июня: с 10:00 до 15:00, без обеда.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самаре предложили ввести штрафы для автомобилистов за неоплату парковок
Юноши «Крыльев Советов» на Первенстве России среди спортивных школ сыграют с «Локомотивом», «Новосибирском» и грозненским «Рамзаном»
Маньяк с ножом из Тольятти останется в СИЗО как минимум до конца ноября
В Самарской области мотоциклистка "догнала" на трассе другого байкера: пострадала девушка-подросток
В Самаре планируется застройка территории возле ТЦ «Гудок»
В центре Самары бетонные ограждения украсили авторскими рисунками Александра Пушкина
Митяев, Кортнев, Уриевский: стало известно, кто выступит на 46-м Грушинском фестивале
Массовое ДТП: на въезде в Самару столкнулись семь машин
Дезориентирован и плохо видит: в Самарской области разыскивают 71-летнего пенсионера
Жителей Самары приглашают оценить легенды Пармы и насладиться вкусным круизом
В Самаре мужчина 38 раз нарушил ПДД и накопил долг в 66,5 тысяч рублей