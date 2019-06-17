Платите за двоих – путешествуете втроем: самарцев приглашают в круиз со скидками

СЕГОДНЯ 10:22 2019-06-17T10:22:36+03:00

На теплоходе "Александр Невский" можно отдохнуть дешевле, чем обычно

Отправиться в водное путешествие на выгодных условиях можно в Волгоград на теплоходе «Александр Невский»

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Жителей Самары этим летом приглашают в выгодный круиз до Волгограда. Путешествие втроем на теплоходе «Александр Невский» будет стоить столько же, сколько круиз для двоих. Теплоход отправляется 23 июня, поездка продлится шесть дней.

- С 11 по 23 июня 2019 года бронируйте круиз для двоих, — и третий человек путешествует бесплатно. В стоимость входит размещение в каюте выбранной категории, питание «полный пансион», экскурсии по маршруту, развлекательная программа на борту, – сообщили в круизном центре «Инфофлот», который и предлагает столь выгодный вариант для отпуска.

В этом круизе каждый день предусмотрена остановка в новом городе. Путешественники побывают в Усовке, Волгограде, Саратове, Хвалынске. Кроме того, скидку 5% дадут молодоженам, пенсионерам, детям до 14 лет включительно. Узнать о правилах применения скидок и об условиях акции «третий человек на дополнительном месте бесплатно» можно узнать на сайте «Инфофлот» и в офисах продаж.

Адрес: 443010, Самара, ул. Рабочая, д.15, офис 331 Часы работы: пн.-пт.: 09:00 - 19:00, без обеда, сб.: 10:00 - 15:00 вск. - выходной.

12 июня: с 10:00 до 15:00, без обеда.

ИСТОЧНИК KP.RU