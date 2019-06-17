2019-06-17T10:56:27+03:00
Происшествия

В Самарской области мотоциклистка "догнала" на трассе другого байкера: пострадала девушка-подросток

Женщина не выбрала безопасную дистанцию и врезалась в едущий впереди мотоцикл
Анастасия ФИЛАТОВА
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ДТП обошлось без серьезных последствийДТП обошлось без серьезных последствийФото: Архив "КП"
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В воскресенье, 16 июня, около 15:05 на трассе М-5 "Урал" в Ставропольском районе произошло ДТП с участием двух мотоциклов, в котором пострадал подросток. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

- 33-летняя женщина на мотоцикле "Ямаха" двигалась со стороны Жигулевска в направлении Сызрани. В пути следования она не выбрала безопасную дистанцию и врезалась в попутный мотоцикл "Сузуки" под управлением 22-летнего молодого человека, - рассказали полицейские.

В результате случившегося пострадала 17-летняя пассажирка мотоцикла "Сузуки". Медики осмотрели девушку и отпустили домой. Госпитализация ей не понадобилась. Известно, что оба водителя находились в защитной экипировке и мотошлемах. На момент ДТП они были трезвы. Сейчас полицейские проводят по факту аварии проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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