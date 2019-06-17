Маньяк с ножом из Тольятти останется в СИЗО как минимум до конца ноября

СЕГОДНЯ 10:56 2019-06-17T10:56:40+03:00

В Автограде начались слушания по делу Артема Семенова, которого обвиняют в серии нападений на женщин

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Артем Семенов, известный как "маньяк из Тольятти", предстал перед судом. 22-летнего парня обвиняют в многочисленных нападениях на жительниц Автограда.

- Его обвиняют в серии нападений на женщин из хулиганских побуждений. В суде оглашено обвинение, предъявленное Семенову. Также удовлетворено ходатайство прокурора района о продлении ему срока содержания под стражей на 6 месяцев - до 29 ноября 2019 года, - рассказала корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" старший помощник прокурора Автозаводского района Евгения Слепцова.

Государственное обвинение сегодня, 17 июня, по громкому делу поддерживал лично прокурор Автозаводского района Александр Николаев. Следующее слушание по делу назначено на 26 июня. Напомним, что Семенову вменяют шесть преступлений. Он признает свою вину.

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ИСТОЧНИК KP.RU