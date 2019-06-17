2019-06-17T10:56:40+03:00
Происшествия

Маньяк с ножом из Тольятти останется в СИЗО как минимум до конца ноября

В Автограде начались слушания по делу Артема Семенова, которого обвиняют в серии нападений на женщин
Михаил ГОРЮНОВ
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Артем Семенов признает свою винуАртем Семенов признает свою винуФото: соцсети
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Артем Семенов, известный как "маньяк из Тольятти", предстал перед судом. 22-летнего парня обвиняют в многочисленных нападениях на жительниц Автограда.

- Его обвиняют в серии нападений на женщин из хулиганских побуждений. В суде оглашено обвинение, предъявленное Семенову. Также удовлетворено ходатайство прокурора района о продлении ему срока содержания под стражей на 6 месяцев - до 29 ноября 2019 года, - рассказала корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" старший помощник прокурора Автозаводского района Евгения Слепцова.

Государственное обвинение сегодня, 17 июня, по громкому делу поддерживал лично прокурор Автозаводского района Александр Николаев. Следующее слушание по делу назначено на 26 июня. Напомним, что Семенову вменяют шесть преступлений. Он признает свою вину.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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