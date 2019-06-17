2019-06-17T10:58:42+03:00
Спорт

Юноши «Крыльев Советов» на Первенстве России среди спортивных школ сыграют с «Локомотивом», «Новосибирском» и грозненским «Рамзаном»

Стали известны участники группового этапа нового турнира
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Фото: rfs.ruФото: rfs.ru
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В Москве прошла жеребьевка нового турнира среди игроков 2002 года рождения – Первенства России по футболу команд спортивных школ. Групповой этап и плей-офф пройдут с 27 июня по 7 июля в Москве. Юноши «Крыльев Советов» оказались в группе «С» вместе с московским «Локомотивом», «Новосибирском» и грозненской академией «Рамзан». Об этом сообщает официальный сайт Российского футбольного союза.

В первом туре самарцы сыграют с грозненцами. Матч пройдет в пятницу, 28 июня. 29 июня «Крылья» встретятся с «Локомотивом», 1 июля – с «Новосибирском».

Четвертьфинальные игры стартуют 3 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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