2019-06-17T12:22:09+03:00
Общество

В Крутых Ключах в Самаре бульвар Финютина украсили 2 500 петуний и колеусов

Растения неприхотливы и легко приживаются в городе
ВИТАЛИЙ ДЕНИСОВ
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Петунии и колеусы будут радовать горожан.Петунии и колеусы будут радовать горожан.
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На бульваре Финютина в Крутых Ключах в Самаре в прошлую пятницу высадили тысячи цветов. Таким образом, центральные улицы района украшают больше 1000 штук колеуса и больше 1500 разноцветных петуний. Как сообщили в управляющей компании, эти растения неприхотливы в уходе и хорошо приживаются в условиях городской среды.

- Красавица петуния, как цыганка, своим ярким нарядом радует глаз жителей, - рассказывают в управляющей компании. - Расцветка этого необыкновенного растения не оставляет никого равнодушным, ведь это практически вся палитра цветов. С помощью петунии можно создать очень уютный уголок даже у себя на балконе, а по вечерам радоваться насыщенному аромату.

На солнечном свету окраска колеуса делается еще ярче.

На солнечном свету окраска колеуса делается еще ярче.

Колеус тоже неприхотлив. Это очень красивое растение, которое по красочности может даже превосходить кротон, но стоит намного дешевле. Его легко вырастить из черенков и семян.

- На солнечном свету окраска колеуса делается еще ярче. У многих видов колеуса можно наблюдать смешение красного, фиолетово-бурого, коричневого и розового или иных цветов, - отметили в управляющей компании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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