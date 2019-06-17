2019-06-17T12:32:26+03:00
Спорт

МФК «Динамо Самара» подписал футболиста «Сибиряка» Максима Осипова

Детали контракта не разглашают
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Фото: МФК «Динамо Самара»Фото: МФК «Динамо Самара»
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Мини-футбольный клуб «Динамо Самара» пополнил игрок «Сибиряка» Максим Осипов. Об этом сообщает пресс-служба волжского клуба. Подробностей контракта не разглашают.

- Желаем новичку нашей команды быстрее адаптироваться на новом месте и реализовать свой футбольный потенциал, проявив все свои лучшие спортивные качества в выступлениях за «Динамо Самара»! – отметили в волжском клубе.

Напомним, «Динамо Самара» в дебютном сезоне заняло третье место в чемпионате России по мини-футболу. В серии за «бронзу» волжане обыграли сыктывкарскую «Новую генерацию».

ИСТОЧНИК KP.RU

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