МФК «Динамо Самара» подписал футболиста «Сибиряка» Максима Осипова
Детали контракта не разглашают
Фото: МФК «Динамо Самара»
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Мини-футбольный клуб «Динамо Самара» пополнил игрок «Сибиряка» Максим Осипов. Об этом сообщает пресс-служба волжского клуба. Подробностей контракта не разглашают.
- Желаем новичку нашей команды быстрее адаптироваться на новом месте и реализовать свой футбольный потенциал, проявив все свои лучшие спортивные качества в выступлениях за «Динамо Самара»! – отметили в волжском клубе.
Напомним, «Динамо Самара» в дебютном сезоне заняло третье место в чемпионате России по мини-футболу. В серии за «бронзу» волжане обыграли сыктывкарскую «Новую генерацию».
ИСТОЧНИК KP.RU