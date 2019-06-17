2019-06-17T15:53:07+03:00
Общество

Молодые папы Куйбышевского НПЗ отметили День отца

Накануне праздника нефтяники рассказали, какими мечтают видеть своих детей и как учат их самому главному - быть Человеком!
Анна ФЕДОРОВА
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Для Чупахиных главное, чтобы сын вырос хорошим человеком. Фото: из семейного архива.Для Чупахиных главное, чтобы сын вырос хорошим человеком. Фото: из семейного архива.
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На КНПЗ бережно относятся к каждой семье, особенно, когда в ней появляются дети. Заводчане уверены: предприятие поддержит, поможет наладить быт, организовать отдых, лечение, и даже занятия спортом и творчеством. Поэтому к улучшению демографической ситуации в стране сотрудники имеют самое непосредственное отношение, в том числе – молодые.

Один из «новоиспеченных» отцов - инженер отдела контроля исполнения графиков управления организации капитального строительства АО «КНПЗ» Станислав Чупахин. Его сын родился 12 апреля, поэтому закономерно получил имя Юрий. Сергей трудится на заводе чуть больше года – он не только молодой отец, но и молодой специалист. Занимается строительством и вводом объектов в эксплуатацию, на работу ходит с удовольствием – приятно работать в профессиональном, дружном коллективе. Приятно и возвращаться с работы домой – к любимой жене и маленькому сыну. А как называется тот, кто с радостью идет на работу и с радостью – домой? Правильно: счастливый человек!

- Ребенок у нас спокойный, молодец. Никаких жалоб и претензий к нему нет! – Шутит Станислав. – Если серьезно, мне не важно, какую профессию сын выберет, когда вырастет. Главное, чтобы он стал порядочным человеком с четким пониманием, что хорошо, а что – плохо. Человек начинается с понимания простых вещей – мусор нельзя бросать мимо урны, обижать слабых недопустимо. А кем он станет – нефтяником, пожарным или космонавтом, не принципиально. Главное, чтобы был Человеком!

ИСТОЧНИК KP.RU

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