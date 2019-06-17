В Самаре снесут заброшенное здание больницы на Советской Армии

СЕГОДНЯ 12:53 2019-06-17T12:53:26+03:00

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В Самаре собираются снести трехэтажное здание больницы № 5 на улице Советской Армии, 214 Аа 1938 года постройки. Оно уже давно находится в заброшенном состоянии и было признано аварийным. Сейчас власти Самары ищут подрядчика, который займется разбором здания.

- Подрядчик должен будет сначала отключить здание от сетей инженерно-технического обеспечения, а уже потом приступить к сносу всех трех этажей и подвала. После этого он должен будет засыпать котлован и вывезти мусор, - говорится в техзадании на сайте госзакупок.

Также в документации указывается, что данный участок планируется предоставить в качестве компенсационного для жилых помещений обманутым дольщикам. На снос здания планируется потратить 13,4 млн рублей. Подрядчик должен будет выполнить все работы в течение 45 дней с момента подписания контракта. Итоги торгов подведут 5 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU