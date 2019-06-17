Экс-тренер «Сызрани-2003» Воецкий может возглавить дебютанта ФНЛ песчанокопскую «Чайку»

СЕГОДНЯ 13:04 2019-06-17T13:05:06+03:00

Он будет работать в тандеме с нынешним наставником клуба из Ростовской области Виталием Семакиным

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Бывший главный тренер «Сызрани-2003» Дмитрий Воецкий может возглавить «Чайку» из села Песчанокопское, которая в следующем сезоне сыграет в ФНЛ. Об этом сообщает «Матч ТВ». По данным телеканала, Воецкий не станет номинальной фигурой в команде, а будет работать в тандеме с Виталием Семакиным, который вывел «Чайку» из ПФЛ.

Напомним, Дмитрий Воецкий возглавлял «Сызрань-2003» с 2011 года до конца этого сезона. Под его руководством команда трижды становилась бронзовым призером группы «Урал-Приволжье» ПФЛ. Ранее сообщалось, что Воецкого рассматривали на замену Божовичу в «Крыльях Советов».

ИСТОЧНИК KP.RU