В Тольятти прокуратура добилась через суд капремонта дома на улице Ленина

СЕГОДНЯ 13:15 2019-06-17T13:15:22+03:00

Работы в доме должны были провести еще в 2017 году

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В Тольятти прокуратура добилась через суд проведение капитального ремонта в доме № 106 по улице Ленина. Как выяснилось, работы там были запланированы еще на 2017 год, но так и не были выполнены.

- Региональный оператор «Фонд капитального ремонта» должен был организовать в доме на улице Ленина капремонт системы теплоснабжения и подвальных помещений. Он направил собственникам предложение о проведении этих работ только после подачи иска в суд, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

Ленинский районный суд Самары поддержал требование надзорного ведомства и обязал Фонд капремонта провести в доме необходимые работы.

ИСТОЧНИК KP.RU