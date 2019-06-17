СЕГОДНЯ 13:51 2019-06-17T13:51:09+03:00

19 июня команда соберется в Самаре и проведет первую тренировку на базе. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

В списках тренерского штаба 21 игрок, в том числе вернувшиеся Мияйлович и Соболев

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«Крылья Советов» вышли из отпуска. Футболисты и тенерско-административный штаб клуба в понедельник, 17 июня, собрались в Москве, где в течение двух дней игроки пройдут медосмотр. 19 июня команда соберется в Самаре и проведет первую тренировку на базе, сообщает пресс-служба «КС».

- Кроме форварда Сергея Корниленко, который проходит восстановление после полученной травмы, в списках тренерского штаба «Крыльев» значится 21 игрок. В числе тех, кто начнет подготовку к новому сезону, игроки из молодежного состава форвард Егор Голенков и полузащитник Данила Смирнов, вернувшиеся в расположение самарской команды полузащитник Срджан Мияйлович и нападающий Александр Соболев, а также несколько потенциальных новичков, - отметили в «Крыльях».

В Самаре команда будет тренироваться до 23 июня включительно, потом отправится на сбор в Австрию. До 7 июля «КС» сыграют 4 контрольных матча.

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