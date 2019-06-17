В Самаре пьяный водитель пытался скрыться от полицейских вместе с 3-летним ребенком

СЕГОДНЯ 13:56 2019-06-17T14:16:22+03:00

Побег нарушителя не увенчался успехом — он был задержан

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В минувшие выходные полицейские задержали в Самаре очередного пьяного водителя. Мужчина не только сел нетрезвым за руль, но еще и подверг опасности жизнь своего ребенка.

- Пьяный нарушитель на автомобиле «Рено» был замечен в районе дома № 4 на улице Комсомольской. Водитель сначала попытался скрыться на машине, а потом продемонстрировал свои беговые способности, - сообщили активисты «Ночного патруля».

Как выяснилось, мужчина пытался скрыться от полицейских вместе со своим трехлетним сыном. От прохождения медицинского освидетельствования автомобилист отказался.

Как уточнили в ГУ МВД по Самарской области, нарушителем оказался 28-летний мужчина, у которого не было водительских прав. Кроме того, было установлено, что автомобиль он взял у знакомого. На мужчину был составлен протокол по части 2 статьи 12.26 КоАП РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU