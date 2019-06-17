2019-06-17T14:13:25+03:00
Общество

В центре Самары «Гранта» приземлилась на крышу после столкновения с иномаркой

Авария произошла на пересечении Ленинской и Чкалова
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ДТП 163 СамараФото: ДТП 163 СамараФото: vk.com
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Днем в понедельник, 17 июня, на пересечении улиц Ленинской и Чкалова в Самаре произошло серьезное ДТП. Там после столкновения с Daewoo Espero перевернулась «Лада Гранта».

- Видимо, автомобилисты не поделили перекресток. В итоге отечественная легковушка перевернулась на крышу, - сообщили очевидцы в соцсетях.

Пострадал ли кто-нибудь в результате случившегося, пока не известно. На месте работали сотрудники скорой помощи и полиции. Сейчас обстоятельства аварии устанавливаются.

Легковушки не поделили перекресток Фото: vk.com

Легковушки не поделили перекрестокФото: vk.com

ИСТОЧНИК KP.RU

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