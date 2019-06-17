Психически здоровых и несудимых сызранцев зовут патрулировать улицы за деньги

СЕГОДНЯ 14:35 2019-06-17T14:35:16+03:00

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Жителей Сызрани призывают посодействовать в обеспечении общественного порядка на улицах города. Им предлагают вступить в ряды народных дружинников. Как отмечают в городской администрации, все выходы на дежурства будут оплачиваться.

- Стать дружинниками могут дееспособные граждане России в возрасте от 18 лет и старше, не имеющие судимостей и административных наказаний. Кроме того, добровольцы должны быть психически и физически здоровы, - отметили в мэрии Сызрани.

Более подробно о деятельности дружины можно узнать в управлении по общественной безопасности, делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий по адресу: улица Советская, 24 либо по телефонам: 98-32-22, 98-33-07 и 98-60-84.

ИСТОЧНИК KP.RU