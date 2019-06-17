Три ДТП на одном месте: появились подробности происшествия с участием 7 машин на въезде в Самару

СЕГОДНЯ 14:50 2019-06-17T14:50:02+03:00

В авариях никто не пострадал Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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Стали известны подробности аварии на 3 км дороги «Обход Самары», которая произошла в понедельник, 17 июня, около 7:40. Напомним, ранее сообщалось, что там столкнулись грузовая «Газель» и шесть легковушек. Однако, как уточнили в ГУ МВД по Самарской области, на дороге произошли сразу три ДТП.

- На обводной дороге Самары в одном ДТП столкнулись «Форд Фокус», «Деу Нексия» и «Шевроле Лачетти», во втором - «Лада Калина» и «Киа Соренто», а в третьем - «Газель» и «Лада Веста». Причиной аварий стало несоблюдение дистанции, - рассказали полицейские.

В результате случившегося машины получили механические повреждения. Из людей никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU