Три ДТП на одном месте: появились подробности происшествия с участием 7 машин на въезде в Самару
Стали известны подробности аварии на 3 км дороги «Обход Самары», которая произошла в понедельник, 17 июня, около 7:40. Напомним, ранее сообщалось, что там столкнулись грузовая «Газель» и шесть легковушек. Однако, как уточнили в ГУ МВД по Самарской области, на дороге произошли сразу три ДТП.
- На обводной дороге Самары в одном ДТП столкнулись «Форд Фокус», «Деу Нексия» и «Шевроле Лачетти», во втором - «Лада Калина» и «Киа Соренто», а в третьем - «Газель» и «Лада Веста». Причиной аварий стало несоблюдение дистанции, - рассказали полицейские.
В результате случившегося машины получили механические повреждения. Из людей никто не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU