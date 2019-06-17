Часть объектов в микрорайоне Крутые Ключи передадут на баланс Самары

СЕГОДНЯ 15:23 2019-06-17T15:23:00+03:00

Речь идет о дорогах, которые в последнее время вызывают все больше жалоб у местных жителей

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Глава Самары Елена Лапушкина пообещала наведаться в микрорайон Крутые Ключи и встретиться с его жителями. Поводом для этого послужили их жалобы на отсутствие уличного освещения, ремонта дорог и поликлиники, а также на нехватку детских и спортивных площадок. Как отмечает администрация Самары, проблему можно решить переводом всех этих объектов на баланс города, но здесь есть несколько трудностей.

- Чтобы принять на баланс муниципалитета объекты улично-дорожной сети, освещения, коммуникации, нужно, чтобы застройщик представил всю необходимую техническую документацию. Однако большинство объектов были построены без соответствующих проектов и прохождения экспертизы, - рассказал на совещании в городской мэрии глава департамента управления имуществом Андрей Белоклоков.

Руководитель департамента градостроительства Сергей Шанов, с свою очередь, доложил, что не все построенные в микрорайоне дороги находятся в нормативном состоянии и соответствуют требованиям по ширине и оснащению. В связи с этим городу придется разрабатывать необходимую документацию, включая проект планировки, разрешение на строительство и ввода в эксплуатацию. Только после этого муниципалитет сможет проводить в Крутых ключах реконструкцию дорог, а затем содержать их.

Елена Лапушкина отметила, пути решения всех этих трудностей обязательно будут найдены. Пока же город будет готовиться к принятию всех проблемных объектов на баланс.

ИСТОЧНИК KP.RU