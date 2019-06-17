В Самарской области температура воздуха повысится почти до 30 градусов

СЕГОДНЯ 16:30 2019-06-17T16:31:27+03:00

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В Самарскую область возвращается жаркая погода. В начале рабочей недели регион ждут дожди, но потом осадки прекратятся и температура воздуха начнет повышаться до 30 градусов.

- В середине рабочей недели в Самарской области местами пройдут кратковременные дожди. В дальнейшем под влиянием Азорского антициклона осадки прекратятся, а температура начнет интенсивно повышаться, стремясь к отметке 30 °С, - сообщили в Приволжском УГМС.

Так, во вторник, 18 июня, местами по региону ожидается кратковременный дождь. Будет дуть западный ветер со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха составит 22...27 °C. В среду, 19 июня, к дождю может присоединиться гроза. Будет по-прежнему дуть западный ветер. Столбики термометров будут держаться в пределах 22...27 °C. В четверг, 20 июня, ожидаются аналогичные погодные условия, но уже без осадков.

ИСТОЧНИК KP.RU