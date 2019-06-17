2019-06-17T17:56:47+03:00
Дом. Семья

Осел и пони из самарского зоопарка получили имена героев диснеевского мультфильма

Клички животных предлагали горожане
Кирилл КАРИМОВ
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Самарский зоопаркСамарский зоопарк
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В понедельник, 17 июня, сотрудники самарского зоопарка выбрали имена для угольно-черного пони и дымчато-серого ослика. Об этом рассказали в самом зоосаде.

Напомним, зоопарк попросил горожан помочь придумать имена новорожденным животным. Среди вариантов были такие как Тося и Бося, Бабочка и Иа и прочие. Больше всего понравился вариант из мультфильма американской студии «Дисней» - Жасмин и Аладдин.

Осел стал Алладином, а они – Жасмин. Клички предложил самарец Игорь Гордеев. За это ему зоопарк подарит 3 павлиньих перышка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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