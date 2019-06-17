В Самаре создадут выставку к 125-летию регионального энергомаркетинга

СЕГОДНЯ 18:00 2019-06-17T18:00:37+03:00

Изменить размер текста: A A

В Самаре предложили создать передвижную экспозицию об истории регионального энергомаркетинга. С инициативой выступили крупнейшие энергосбытовые компании региона ПАО «Самараэнерго» и АО «Самарагорэнергосбыт».

- В 1894 году городской голова Самары Николай Неклютин провел первое в истории региона энергомаркетинговое исследование, изучая потенциальный рынок сбыта электричества. Руководителям учреждений и владельцам крупных домов было направлено 242 письма с вопросами на тему «желательно ли им иметь электрическое освещение», «каким числом керосиновых ламп, каких линий (ширина фитиля и яркость) и приблизительно сколько часов в сутки производится освещение, также какая сумма в сутки расходуется на освещение ныне», - рассказывают энергосбытчики. - Целью маркетингового исследования было определение целесообразности строительства электростанции, расчет требуемой мощности и тарифа, который позволил бы электрическому освещению конкурировать с керосиновым. Дело Самарской городской управы «Об устройстве в Самаре электрического освещения» было открыто 15 июня 1894 года, а значит энергомаркетингу в нашем регионе исполняется в эти дни 125 лет.

Выставочный проект, построенный на материалах Самарского историко-краеведческого музея им. П.В. Алабина, документах Центрального государственного архива Самарской области и материалах, собранных самарским историком энергетики Владимиром Громовым, планируют открыть уже осенью 2019 года. Свою организационную поддержку проекту помимо министерства энергетики и ЖКХ Самарской области оказывает Самарская губернская дума и российская Ассоциация гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний. Планируется, что выставка не только познакомит с интересными фактами жизни самарского энергосбыта в дореволюционный, советский и современный период, но и даст советы эффективного и рационального использования энергии.

- Вопрос добросовестной оплаты за полученную электрическую энергию был важен для поддержания и своевременной модернизации энергетической инфраструктуры Самары во все эпохи развития страны за последние 125 лет, - отметил министр энергетики и ЖКХ Самарской области Сергей Марков. -Неизменной константой является и интерес потребителей к вопросам сокращения своих затрат на электричество и наиболее удобным способам его оплаты. Мы надеемся, что создаваемая выставка не только расскажет нам об истории этого сектора региональной энергетики, но и покажет его будущее развитие.

ИСТОЧНИК KP.RU