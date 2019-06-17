"Это будет настоящее шоу": в Тольятти пройдет регата "Паруса Надежды"
В Тольятти с 21 по 23 июня пройдет парусная регата "Паруса Надежды" Ее участниками станут профессионалы в этом виде спорта, те, для кого ходить под парусом - не просто хобби, а дело всей жизни. Проводит регату ПАО "ТОАЗ", который приурочил соревнования к 40-летию выпуска первой продукции.
- Участвуя в матчевых гонках большое количество яхтсменов получают возможность оттачивают свои навыки и умения. Именно поэтому на соревнованиях ожидаются спортсмены не только из нашего, но и из соседних регионов, - рассказали организаторы.
Соревнования пройдут в шести категориях: пять взрослых для крейсеров и яхт, одна детская. Зрителям рекомендуют смотреть соревнования с трех площадок, где видимость будет наилучшая: зона пляжа перед Свято-Воскресенским мужским монастырем, площадка у памятника В.Н. Татищева, площадка яхтенного клуба «Дружба».
Расписание соревнований:
21 июня
20:00 - старт гонки №1 (взрослая категория)
22 июня
10:00 – старт гонки детских классов,
18:00 – финиш гонки №1
23 июня
18:00 – старт гонки №2
19:00 - финиш гонки №2
ИСТОЧНИК KP.RU