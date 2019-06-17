2019-06-17T18:01:05+03:00
Общество

"Это будет настоящее шоу": в Тольятти пройдет регата "Паруса Надежды"

Ее организатором станет ПАО "ТОАЗ", который приурочил соревнования к 40-летию выпуска первой продукции
Анастасия МЫШКИНА
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В Тольятти пройдут "Паруса Надежды"В Тольятти пройдут "Паруса Надежды"
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В Тольятти с 21 по 23 июня пройдет парусная регата "Паруса Надежды" Ее участниками станут профессионалы в этом виде спорта, те, для кого ходить под парусом - не просто хобби, а дело всей жизни. Проводит регату ПАО "ТОАЗ", который приурочил соревнования к 40-летию выпуска первой продукции.

- Участвуя в матчевых гонках большое количество яхтсменов получают возможность оттачивают свои навыки и умения. Именно поэтому на соревнованиях ожидаются спортсмены не только из нашего, но и из соседних регионов, - рассказали организаторы.

Соревнования пройдут в шести категориях: пять взрослых для крейсеров и яхт, одна детская. Зрителям рекомендуют смотреть соревнования с трех площадок, где видимость будет наилучшая: зона пляжа перед Свято-Воскресенским мужским монастырем, площадка у памятника В.Н. Татищева, площадка яхтенного клуба «Дружба».

Расписание соревнований:

21 июня

20:00 - старт гонки №1 (взрослая категория)

22 июня

10:00 – старт гонки детских классов,

18:00 – финиш гонки №1

23 июня

18:00 – старт гонки №2

19:00 - финиш гонки №2

ИСТОЧНИК KP.RU

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