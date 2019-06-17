В Самаре официально стартовали VIII Молодежные Российско-Китайские летние игры

СЕГОДНЯ 18:40 2019-06-17T18:40:31+03:00

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В понедельник, 17 июня, в Самарском театре оперы и балета прошла официальная церемония открытия VIII Молодежные Российско-Китайские летние игры. Впрочем, фактический старт был дан 15 июня, а сами соревнования продлятся до 21 июня.

В наш город приехали юные спортсмены из КНР и РФ, всего – более 400 человек. Самара была выбрана местом проведением в результате конкурса, в котором участвовали российские города от Владивостока до Калининграда.

- Для нас большая честь принимать этот замечательный турнир. Он вносит большой вклад в развитие спортивного, культурного обмена, укрепление дружбы между нашими странами, - подчеркнул на церемонии губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Игры будут проходить в течение недели. Атлеты в возрасте 15-19 лет будут соревноваться в 8 видах спорта. Спортивные соревнования пройдут на спортивных площадках города - стадионы «Самара-Арена» и «Металлург», «МТЛ Арена» и «Грация», бассейн ЦСКА и набережная Волги.

История Российско-Китайских молодежных игр уходит в 2005 год, когда президент России Владимир Путин и председатель КНР Ху Цзиньтао договорились о проведении в 2006 году игр молодежи. С тех пор молодёжные летние игры проводятся в России и Китае раз в два года по очереди.

ИСТОЧНИК KP.RU