Ровно через год после первого матча ЧМ-2018 в Самаре открылись Молодежные Российско-китайские летние игры

17 Июнь 20:59 2019-06-17T20:59:20+03:00

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В Самаре состоялось торжественное открытие VIII Молодежных Российсско-китайских летних игр. Участников спеортивного мероприятия приветствовал губернатор Дмитрий Азаров, который отметил, что гостей особенно приятно встречать в важный день: ровно год назад в Самаре прошел первый матч ЧМ - 2018 по футболу.

-Сегодня, привлекая такие спортивные события знаковые на территорию Самарской области, мы используем наследие Чемпионата. Спортивные объекты, инфраструктурные объекты, туристическая инфраструктура, включая гостиницы, — все это должно работать на постоянной основе. Мы рады принимать гостей со всего мира. На Чемпионате мира у нас побывали представители более 140 стран. Мы были рады на нашем турнире видеть дорогих братьев, друзей из КНР, - подчеркнул Дмитрий Азаров.

На торжественной церемонии присутствовал и руководитель официальной делегации КНР, вице — министр Генеральной администрация Китая по спорту Ли Цзяньмин.

- Большое спасибо за внимание, которое уделяет Россия молодежным играм. Все мы знаем, что председатель Китайской народной Республики Си Цзиньпин и Президент России Владимир Владимирович Путин подписали соглашение о дальнейшем сотрудничестве. Я считаю, что это внесет огромный в развитие отношений между Россией и Китаем, - поделился он своими ожиданиями.

Кстати, наш город был выбран для проведения игр неслучайно: делегация, которая и делала выбор, оценила, как хорошо в Самарской области провели другие спортивные события. К тому же китайская молодежь отлично знает возможности гостеприимной самарской земли, ведь ее представители каждый год участвуют в форуме iВолга. VIII Молодежные Российско-китайские летние игры будут проходить в течение недели. КП-Самара уже рассказывала, за какими соревнованиями стоит следить, и где нас могут ждать победы.

ИСТОЧНИК KP.RU