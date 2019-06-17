2019-06-17T22:14:15+03:00
Общество

В Самарской области рыбаку повезло и он поймал восьмикилограммовую щуку

Мощная рыба чуть было не провернула маневр из «Старика и моря»
Кирилл КАРИМОВ
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ktv-ray.ruktv-ray.ru
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На днях под Сызранью рыболов Георгий Бакулин получил прекрасный улов, среди которого была щука длиной 1,5 м. Об этом со ссылкой на рыбака сообщает местный портал ktv-ray.ru.

- Поводила она лодку минут 10, вспоминает сызранец. - Суденышко мое хоть и стояла на якоре, но потуги у щуки были мощные. Я сначала думал, что это сом. Рыба клюнула с глубины около так называемой холодной ямы на реке, а потом всей тяжестью своей потянула на дно. Выручило то, что снасти у меня хорошие, но адреналина было полные штаны.

Помимо щуки на 8 кг рыболов поймал килограммового окуня и еще одну щуку весом 4 кг. Гиганта он продал соседке, которая наделал из нее котлет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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