2019-06-18T08:36:49+03:00
Общество

Вновь без горячей воды: в Самаре на Стара-Загоре прорвало трубу

Устранять последствия коммунальной неприятности теплоэнергетики будут как минимум до четверга
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: @xMIHNCQU2zKAyeXФото: @xMIHNCQU2zKAyeXФото: Twitter.com
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В понедельник, 17 июня, в Промышленном районе Самары произошла очередная коммунальная неприятность. Там около дома № 159 на улице Стара-Загора было выявлено повреждение на подающем трубопроводе. В итоге жители нескольких домов, которым только недавно вернули горячую воду после гидравлических испытаний, вновь остались без нее.

- Это какой-то кошмар! Только на той неделе горячую воду дали, а тут опять придется обходиться без нее. Уже никаких сил нет, - возмущаются местные жители.

Как сообщили в администрации Промышленного района, на месте уже работают специалисты Предприятия тепловых сетей. Им нужно откачать воду, провести земляные работы и заменить поврежденный участок трубы. На ремонт уйдет несколько дней. По предварительным прогнозам ПТС, срок устранения — 20 июня. До этого времени жителям десятков домов придется посидеть без горячей воды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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