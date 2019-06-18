2019-06-18T09:27:53+03:00
Происшествия

Смертельное ДТП: в Самарской области водитель «Весты» вылетел в кювет и остановился об дерево

Мужчина не справился с управлением и не удержался на дороге
Анастасия ФИЛАТОВА
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Мужчина скончался до прибытия медиков скорой помощиМужчина скончался до прибытия медиков скорой помощиФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Вечером в понедельник, 17 июня, на 5 км 718 м трассы «ШенталаАзеево» - Старое Афонькино в Шенталинском районе произошло смертельное ДТП. Там около 19:10 водитель «Лада Веста» вылетел в кювет.

- 36-летний житель Красноярского района двигался от села Салейкино в направлении села Старое Афонькино. Он не справился с управлением и съехал в правый кювет, где в последующем врезался в дерево, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» в ГУ МВД по Самарской области.

В результате случившегося водитель легковушки получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте до приезда скорой помощи. Пассажиров в машине не было. Сейчас полицейские проводят по факту аварии проверку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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