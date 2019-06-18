2019-06-18T09:38:35+03:00
Спорт

На сборах в Австрии «Крылья Советов» сыграют с хорватским «Хайдуком»

Остальные соперники пока не объявлены
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Первый соперник самарских «Крыльев» на сборах в Австрии – хорватский «Хайдук». Фото: twitter.com/hajdukПервый соперник самарских «Крыльев» на сборах в Австрии – хорватский «Хайдук». Фото: twitter.com/hajduk
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Стал известен первый соперник «Крыльев Советов» на австрийском сборе. 29 июня самарцы сыграют с клубом «Хайдук» из хорватского города Сплит. Об этом «КС» сообщили на своей странице в Твиттере.

- Первый матч на австрийском сборе состоится 29 июня. Соперник самарцев - ФК «Хайдук», - говорится в сообщении.

Напомним, австрийские сборы «Крыльев Советов» продлятся с 24 июня по 7 июля. За это время волжане сыграют четыре контрольных матча. Остальных соперников «КС» пока не объявили.

Сезон 2019-2020 в РПЛ «Крылья» начнут дома - 14 июля подопечные Миодрага Божовича примут ЦСКА. Вторая игра также пройдет на «Самара Арене». «КС» примут тульский «Арсенал».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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