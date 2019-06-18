2019-06-18T09:42:02+03:00
Общество

Уж замуж невтерпеж: самарчанки и жительницы Тольятти стали чаще интересоваться свадебными платьями

Автоград занял первое место по динамике спроса на эти наряды на "Авито"
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Самарчанки теперь больше хотят замужСамарчанки теперь больше хотят замуж
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Самарчанки оказались на четвертом месте в списке девушек, мечтающих о замужестве. Рейтинг составили специалисты "Авито". Они оценили спрос на свадебные платья среди представительниц прекрасного пола в различных городах.

- В Самаре динамика спроса за год составила 36,8%, а в Тольятти - 58,6%, это первое место, - рассказывают аналитики. Правда, не совсем ясно, то ли в Тольятти появилось больше дамочек с матримониальными намерениями, то ли они просто стали чаще искать наряд не в магазинах, а на Авито.

Интересно, что больше всего желающих выйти замуж в этом году появилось в 15 крупных городах Поволжья, среди них также Ульяновск, Ижевск и Волгоград.

А вот жительницы Перми, Красноярска и Москвы не слишком-то настроены выходить замуж. Ну или решили делать это без лишних трат на наряды и украшения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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