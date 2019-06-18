2019-06-18T10:27:29+03:00
Общество

В июне долги не выпустят за границу почти 54 тысячи самарцев

Приставы призывают жителей региона вовремя оплачивать свои задолженности, чтобы не жалеть потом об испорченном отпуске
Анастасия ФИЛАТОВА
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Тысячи жителей Самарской области из-за долгов не смогут вылететь за границуТысячи жителей Самарской области из-за долгов не смогут вылететь за границуФото: Иван ВИСЛОВ
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В июне почти 54 тысячи жителей Самарской области не смогут отправиться в отпуск за границу. Виной тому — долги, которые самарцы забыли вовремя погасить.

- С начала 2019 года судебные приставы взыскали с должников почти 21 млрд рублей. Только за один месяц они напомнили о наличии долгов 383 гражданам, - сообщили в УФССП по Самарской области.

Как отмечают в ведомстве, для уменьшения должников, которые не могут выехать за пределы страны, в регионе проводится акция «В отпуск — без долгов!». Благодаря ей приставы окончили 241 исполнительное производство на общую сумму более 2 млн рублей и частично взыскали почти 470 тысяч рублей. Акция продлится до 19 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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