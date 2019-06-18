В июне долги не выпустят за границу почти 54 тысячи самарцев
В июне почти 54 тысячи жителей Самарской области не смогут отправиться в отпуск за границу. Виной тому — долги, которые самарцы забыли вовремя погасить.
- С начала 2019 года судебные приставы взыскали с должников почти 21 млрд рублей. Только за один месяц они напомнили о наличии долгов 383 гражданам, - сообщили в УФССП по Самарской области.
Как отмечают в ведомстве, для уменьшения должников, которые не могут выехать за пределы страны, в регионе проводится акция «В отпуск — без долгов!». Благодаря ей приставы окончили 241 исполнительное производство на общую сумму более 2 млн рублей и частично взыскали почти 470 тысяч рублей. Акция продлится до 19 июля.
ИСТОЧНИК KP.RU