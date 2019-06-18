Коммунальную аварию на Стара-Загоре обещают устранить 19 июня

СЕГОДНЯ 10:45 2019-06-18T10:46:53+03:00

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В Промышленном районе Самары в самом разгаре ремонтные работы на месте прорыва трубы на улице Стара-Загора. Как сообщили корреспондентам «КП-Самара» в пресс-службе компании «Т Плюс», повреждение на участке тепловой сети специалисты «ПТС» выявили в районе дома №159 на Стара-Загоре.

- Сейчас бригада пятого сетевого района «ПТС» определяет характер дефекта и приступает к последующему устранению технологического повреждения. Подача ресурса производится по обратному трубопроводу, в связи с этим снижены параметры гидравлического режима. На месте работает 7 единиц техники, 16 человек оперативного персонала. По основной схеме горячее водоснабжение будет возобновлено к утру 19 июня, - сообщили в компании.

Из-за ЧП жители нескольких домов, которым только недавно вернули горячую воду после гидравлических испытаний, вновь испытывают ее недостаток.

ИСТОЧНИК KP.RU