Дебютант ФНЛ «Чайка» официально объявила о назначении экс-наставника «Сызрани-2003» Воецкого на пост главного тренера

СЕГОДНЯ 10:48 2019-06-18T10:48:27+03:00

Дмитрий Воецкий будет работать в тандеме с нынешним главным тренером Виталием Семакиным

Изменить размер текста: A A

Футбольный клуб «Чайка» из села Песчанокопское Ростовской области, который в следующем сезоне будет играть в ФНЛ, официально объявил о назначении экс-наставника «Сызрани-2003» Дмитрия Воецкого на пост главного тренера. Информация об этом опубликована на официальном сайте «Чайки».

- Новый тренерский тандем «Чайки» в составе Дмитрий Воецкий – Виталий Семакин будет принимать решения коллегиально. При этом Дмитрий Воецкий находится в статусе главного тренера нашего клуба, - говорится в сообщении.

Воецкому 44 года. Восемь сезонов он возглавлял ФК «Сызрань-2003», с которым трижды брал «бронзу» группы «Урал-Приволжье» ПФЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU