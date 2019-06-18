Дебютант ФНЛ «Чайка» официально объявила о назначении экс-наставника «Сызрани-2003» Воецкого на пост главного тренера
Футбольный клуб «Чайка» из села Песчанокопское Ростовской области, который в следующем сезоне будет играть в ФНЛ, официально объявил о назначении экс-наставника «Сызрани-2003» Дмитрия Воецкого на пост главного тренера. Информация об этом опубликована на официальном сайте «Чайки».
- Новый тренерский тандем «Чайки» в составе Дмитрий Воецкий – Виталий Семакин будет принимать решения коллегиально. При этом Дмитрий Воецкий находится в статусе главного тренера нашего клуба, - говорится в сообщении.
Воецкому 44 года. Восемь сезонов он возглавлял ФК «Сызрань-2003», с которым трижды брал «бронзу» группы «Урал-Приволжье» ПФЛ.
ИСТОЧНИК KP.RU