Делом экс-сотрудника Росгвардии Дмитрия Сазонова занялся новый следователь

СЕГОДНЯ 10:57 2019-06-18T11:00:23+03:00

Пока же силовик продолжает сидеть под стражей в СИЗО

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Дело бывшего начальника Центра лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Дмитрия Сазонова передали новому следователю. Теперь разбирательство продолжит Михаил Семагин, пишет Волга Ньюс.

Отметим, что изначально дело Дмитрия Сазонова вел старший следователь по особо важным делам СУ СК по Самарской области Евгений Супотниций, однако он ушел в длительный отпуск. Поводом для этого послужила проверка, которую начали в отношении правоохранителя по заявлению его соседа Андрея Кособокова, который обвинил его в нападении и вымогательстве денег. В середине марта дело Дмитрия Сазонова передали Михаилу Семагину, который также был замешан в конфликте следователя и его соседа.

Напомним, что Дмитрия Сазонова задержали в июле прошлого года сотрудники ФСБ. Его заподозрили в получении взятки в крупном размере. По версии силовиков, с апреля по июль 2018 года он в несколько приемов получил 400 тысяч рублей - за покровительство частной охранной организации, близкой к ОПГ «Законовские». Отметим, что сам Сазонов, которому в конце мая еще на два месяца продлили срок содержания под стражей, своей вины не признает.

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ИСТОЧНИК KP.RU