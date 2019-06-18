2019-06-18T11:28:10+03:00
Спорт

7 спортсменов из Самарской области примут участие на II Европейских играх

Соревнования пройдут с 21 по 30 июня в Минске
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Фото: минспорт СОФото: минспорт СО
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Семь атлетов из Самарской области поборются за медали II Европейских игр, которые пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Всего в международных соревнованиях примут участие больше 4 000 спортсменов из 50 стран. Атлеты разыграют медали в 15 видах спорта, сообщает министерство спорта Самарской области.

- Для участия во ІІ Европейских играх отбор прошли 7 спортсменов Самарской области: Ксения Курач (гребля на байдарках и каноэ), Анастасия Конкина, Дарья Межецкая, Арам Адамян (все – дзюдо), Дмитрий Лопин (легкая атлетика, бег), Михаил Мельник, Андрей Юдин (оба – прыжки на батуте), - уточнили в минспорте региона.

Европейские игры проходят раз в четыре года. Первые игры прошли в Баку в 2015 году. Кроме медалей спортсмены поборются за путевки на Олимпийские игры 2020, которые пройдут в Токио.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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