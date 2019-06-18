Угрожают штрафами: в Самарской области мошенники навязывают установку газовых счетчиков

СЕГОДНЯ 11:48 2019-06-18T11:48:36+03:00

Жителей региона призывают быть внимательнее и не верить нечестным коммерсантам

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В Самарской области активизировались «газовые» мошенники. Это некие организации, работники которых под угрозой штрафов или под предлогом льготных цен навязывают жителям установку счетчиков и другого оборудования.

- Напоминаем, что собственники квартир, где есть только газовая плита или плита и колонка, которые отапливаются без газоиспользующего оборудования, не обязаны устанавливать приборы учета газа, - сообщает пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз Самара».

Как отмечают в компании, замену счетчиков газа может проводить только та организация, с которой у абонента заключен договор. Что касается проверки приборов учета, то они проводятся не реже одного раза в полугодие. Сотрудники, которые проводят проверку оборудования, обязаны предъявить служебные удостоверения. Проверить информацию о правомерности поверки жители могут, позвонив в компанию, с которой у них заключен договор на оказание услуг.

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ИСТОЧНИК KP.RU