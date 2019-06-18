Президент ФК «Оренбург»: «РПЛ стоит жестко на своем решении перенести домашние игры в Самару, но мы рассчитываем, что будем играть в Оренбурге»

СЕГОДНЯ 12:02 2019-06-18T12:02:40+03:00

В РПЛ заявили, что «Оренбург» не может играть домашние игры сезона 2019/2020 на стадионе «Газовик». Фото: ФК «Оренбург».

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Президент футбольного клуба «Оренбург» Владимир Кияев прокомментировал ситуацию с возможным переносом домашних игр команды на «Самара Арену». Он надеется, что переезд не случится и команде разрешат играть в Оренбурге.

- Официально от РФПЛ мы не получали уведомление о том, что нам запрещают играть на стадионе «Газовик». Когда клуб проходил лицензирование, мы указали в качестве резервного стадиона арену в Самаре. Лига стоит жестко на своем решении, но мы рассчитываем, что будем играть в Оренбурге. У нас отличный стадион, соответствует всем критериям кроме одного - вместимость менее 10 тысяч зрителей. На мой взгляд, проще изменить регламент, чем построить новый стадион, - приводит слова Кияева «Р-Спорт».

Кроме того, президент «Оренбурга» заявил, что в городе уже выбрали площадку для нового стадиона, который будет вмещать 15 тысяч зрителей. Если построить его не получится, власти будут реконструировать «Газовик».

Напомним, стадион «Газовик» не прошел лицензирование РПЛ. По словам директора лиги Виктора Пышкина, вероятность того, что «Оренбург» будет играть домашние матчи на «Самара Арене», довольно высока.

Однако против такого переезда выступает правительство Оренбургской области и, в частности, губернатор.

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ИСТОЧНИК KP.RU