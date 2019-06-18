2019-06-18T12:42:03+03:00
Общество

Слишком много обещали: в ФАС посчитали неконкурентным соглашение между правительством Самарской области и инвестором "Клиники Сердца"

По оценкам ведомства новому игроку собирались предоставить преимущественные права на медицинском рынке
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Самарской области нашли "картель"В Самарской области нашли "картель"
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Самарское управление ФАС России признало антиконкурентным соглашение между Правительством Самарской области, ООО "СМТ" и ООО "ММЦ "Клиника сердца". В 2014 году стороны подписали инвестиционный меморандум, согласно которому ООО "СМТ" намеревалось возвести здание клиники, а власти гарантировали новому медицинском заведению разнообразные преференции в работе. В частности, окупаемость проекта хотели обеспечить, направив поток пациентов по плановым операциям. Недополученный доход Центру намеревались компенсировать из бюджета региона.

- Реализацией нацпроектов должны заниматься компании, предложившие на конкурентных торгах лучшие условия, а не те, что умеют "договариваться", отметил начальник Управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев.

Кстати, сегодня "Клиника сердца" все еще не введена в эксплуатацию. Напомним, что в феврале 2017 года несоответствующим закону о конкуренции признали еще одно соглашение. Тогда "картель" нашли в сфере закупок дорого медицинского оборудования. В сговоре участвовали и представители местного минздрава, которые настаивали на покупке оборудования у ООО "СМТ". Это разбирательство стало поводом для возбуждения уголовного дела, в том числе и в отношении заместителя министра здравоохранения региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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