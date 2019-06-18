2019-06-18T12:38:57+03:00
Общество

Сильный ветер, дождь и гроза: МЧС предупреждает самарцев о приближающейся непогоде

Жителей региона призывают быть осторожнее и внимательнее на улицах
Анастасия ФИЛАТОВА
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При грозе порывы ветра будут достигать 15-20 м/сПри грозе порывы ветра будут достигать 15-20 м/с
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МЧС разослало экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях в Самарской области. По прогнозам синоптиков, в регионе ожидается сильный ветер с порывами до 15-20 м/с.

- С 19 часов 18 июня до 19 часов 19 июня местами по Самарской области пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 5-10 м/с, при грозе его порывы будут достигать 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит 12...17 С°, днем 23...28 С°, - сообщили в Приволжском УГМС.

Из-за ухудшения погоды ГУ МЧС по Самарской области призывает жителей по возможности не выходить из зданий; не оставлять детей без присмотра; не стоять и не ходить около стен домов, остановок общественного транспорта, рекламных щитов, деревьев и ЛЭП. Автомобилистам сотрудники оперативного ведомства советуют поставить машины в гараж или припарковать их вдали от деревьев. Тем, кого непогода застанет за рулем, МЧС рекомендует быть внимательнее, соблюдать скорость и дистанцию движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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