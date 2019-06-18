2019-06-18T12:51:27+03:00
Авто

С июля цены на автомобили LADA могут вырасти на 1% и больше

Об этом "КП-Самара" сообщили в местном дилерском центре
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Цена вырастет на все моделиЦена вырастет на все модели
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В самарских автосалонах уже в июле могут вырасти цены на автомобили отечественного производства. Стоимость авто LADA в среднем вырастет на 1% и больше. Точной информации об этом производитель не дает, но в дилерских центрах уже готовятся менять ценники.

- О повышение цен на все автомобили марки Lada с 1 июля уже несколько недель ходят слухи. Точной информации сейчас нет, но с большой долей вероятности роста цен мы ждем, и это будет скорее всего больше, чем на 1%, - рассказали журналисту "КП-Самара" в дилерском центре.

АвтоВАЗ уже повышал стоимость своих автомобилей в январе. Тогда ценники увеличились на 3% в среднем из-за повышения НДС. Сейчас же причиной может быть инфляция, по данным Росстата она составила 2,4% с января по май.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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