С июля цены на автомобили LADA могут вырасти на 1% и больше

СЕГОДНЯ 12:51 2019-06-18T12:51:27+03:00

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В самарских автосалонах уже в июле могут вырасти цены на автомобили отечественного производства. Стоимость авто LADA в среднем вырастет на 1% и больше. Точной информации об этом производитель не дает, но в дилерских центрах уже готовятся менять ценники.

- О повышение цен на все автомобили марки Lada с 1 июля уже несколько недель ходят слухи. Точной информации сейчас нет, но с большой долей вероятности роста цен мы ждем, и это будет скорее всего больше, чем на 1%, - рассказали журналисту "КП-Самара" в дилерском центре.

АвтоВАЗ уже повышал стоимость своих автомобилей в январе. Тогда ценники увеличились на 3% в среднем из-за повышения НДС. Сейчас же причиной может быть инфляция, по данным Росстата она составила 2,4% с января по май.

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ИСТОЧНИК KP.RU