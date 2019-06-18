2019-06-18T13:18:15+03:00
Общество

В Самаре на Молодогвардейской на пешеходном переходе провалился асфальт

Под землю начала уходить часть дороги возле тротуара
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Юлия РодинаФото: Юлия РодинаФото: Twitter.com
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В Самаре дорожные черви начали подъедать улицу Молодогвардейскую. Там на пешеходном переходе в районе пересечения с улицей Полевой стал назревать провал. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

- Провалился асфальт на пешеходном переходе на перекрестке улиц Молодогвардейской и Полевой. Бабушка чуть не угодила в яму, - пожаловалась одна из горожанок в Твиттере.

На обращение самарчанки отреагировали представители департамента городского хозяйства и экологии. Они попросили Самарские коммунальные системы и Предприятие тепловых сетей проверить инженерные коммуникации, выяснить, кому они принадлежат, и определить причины провала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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