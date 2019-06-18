2019-06-18T13:34:19+03:00
Общество

В Самаре проведут ремонт в здании Ленинского РОВД на Никитинской

Там планируется поменять проводку и обновить стены с лестницами
Анастасия ФИЛАТОВА
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Здание было построено в 1995 году и теперь нуждается в капитальном ремонте / Фото: hinshtein.ruЗдание было построено в 1995 году и теперь нуждается в капитальном ремонте / Фото: hinshtein.ru
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В Самаре приведут в порядок здание Ленинского РОВД 1995 года постройки, которое находится на улице Никитинской, 73А. Об этом стало известно в ходе визита заместителя министра МВД России Виталия Шулика в 63 регион.

- Все 7 этажей здания нуждаются в капитальном ремонте. Нужно полностью переоборудовать противопожарную систему, поменять проводку, а также отремонтировать стены и лестничные марши, заменить напольное покрытие, - сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

Так, было решено, что работы по ремонту здания начнутся с обновления проектно-сметной документации и расчета оптимальных затрат, необходимых для проведения работ. Пока точные сроки не называются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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