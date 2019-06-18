Контроль над свалками и выявление ЧС: ученые СамГУПС будут изучать снимки из космоса

СЕГОДНЯ 13:43 2019-06-18T13:43:32+03:00

Это поможет следить за воздействием окружающей среды на жд пути, анализировать влажность грунтов, контролировать свалки и т.д.

Изменить размер текста: A A

Самарский государственный университет путей сообщения и РКЦ «Прогресс» заключили соглашение, согласно которому вуз и предприятие займутся космическими фотографиями.

- Дистанционное зондирование земли (ДЗЗ) – технология, работающая на интересы страны. Одномоментно может делать сотни снимков, - тепловых, радиолокационных, космических. Соглашение между Самарским государственным университетом путей сообщения и АО РКЦ «Прогресс» обещает быть полезным, интересным для обеих сторон и продуктивным, - отметили в СамГУПС. - Чтобы опираться на снимки со стопроцентной достоверностью, недостаточно просто делать кадры из космоса, нужны специалисты, умеющие проводить тематическую обработку данных. И это как раз компетенции и задачи вуза – вырастить ученых, которые овладеют новыми технологиями, чтобы получать важнейшую информацию, полученную с помощью ДЗЗ.

Данные дистанционного зондирования земли могут быть полезны в инвентаризации, мониторинге, определении видов воздействия окружающей среды на железнодорожные пути и наоборот, отметил начальник отдела РКЦ «Прогресс» Анатолий Ращупкин.

- Анализ влажности грунтов, выявление техногенных чрезвычайных ситуаций, построение цифровых карт смещений и склонов, контроль полигонов твердых бытовых отходов, оценка загруженности транспортных магистралей - все это приведет к более совершенной системе работы в целом, оперативному реагированию на любые ситуации, - отметили в СамГУПС.

В рамках соглашения определят первые шаги и направления, по которым СамГУПС и «Прогресс» начнут сотрудничать, а также составят «дорожную карту» и сформируют список совместных мероприятий.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU