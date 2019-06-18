Жители Кинеля просят разобраться с терроризирующими их бездомными псами

СЕГОДНЯ 13:46 2019-06-18T13:46:06+03:00

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Жители Кинеля просят местные власти разобраться с бродячими собаками, которые терроризируют город. Соответствующая петиция появилась на профильном сайте. Горожане говорят, что бездомные животные уже представляют настоящую опасность.

- Собаки собираются в стаи, нападают на людей, разносят инфекции. У нас много зоозащитников и активистов в городе, но даже они не в силах справиться с таким количеством бездомных собак, - пишут составители петиции.

По их словам, уже несколько раз жители просили местную администрацию помочь, но собак меньше не стало. Жители Кинеля просят разобраться с поголовьем бездомных псов официальными гуманными методами, пока не началось страшное.

- Если администрация города не решит эту проблему, то люди просто начнут травить и убивать этих собак, а вместе с бродячими псами могут пострадать и домашние любимцы… - говорится в обращении.

ИСТОЧНИК KP.RU