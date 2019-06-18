2019-06-18T13:52:26+03:00
Общество

Жители Самары зажгут свечи в память о погибших в Великой Отечественной войне

Памятная акция пройдет 22 июня на набережной реки Волги
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Самарский Дом молодежиФото: Самарский Дом молодежи
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В среду, 22 июня, будет отмечаться день памяти и скорби по тем, кто погиб в годы Великой Отечественной войны. В этот день в Самаре состоится всероссийская патриотическая акция «Свеча памяти». Она пройдет с 21:00 до 22:30 на третьей очереди набережной реки Волги — Некрасовский спуск, памятник юнгам военно-морского флота.

- Жители Самары соберутся, чтобы почтить память тех, кто не вернулся с войны и отдал жизнь, защищая свою родину. В акции примут участие СРОО «Ветераны морской пехоты и спецназа ВМФ», ветераны, воспитанники военно-патриотических клубов, студенты и волонтеры, - сообщили в Самарском Доме молодежи.

Сначала все собравшиеся почтут память погибших в войне минутой молчания, а потом каждый сможет возложить свечи и цветы к памятнику юнгам ВМФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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