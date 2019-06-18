2019-06-18T14:20:12+03:00
Общество

Самарский кадетский корпус получит новое общежитие на 350 мест

Это будет здание, которое предназначалось для нужд ГУ МВД по региону
Анастасия ФИЛАТОВА
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Здание уже скоро будет введено в эксплуатацию / Фото: hinshtein.ruЗдание уже скоро будет введено в эксплуатацию / Фото: hinshtein.ru
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Самарский кадетский корпус МВД России получит новое общежитие на 350 мест. Это будет здание, которое планировалось построить для нужд ГУ МВД по Самарской области.

- Старое общежитие уже не вмещает кадетов, из-за чего мы не можем провести новый набор ребят. Я обратился к министру внутренних дел РФ с инициативой — о передаче строящегося спального корпуса общежития ГУ МВД по региону Самарскому кадетскому корпусу. Изначально общежитие закладывалось под нужды центра профессиональной подготовки МВД. Сейчас же он ликвидирован. Для того, чтобы передача здания состоялась, я пригласил в Самару заместителя министра МВД России Виталия Шулику, - сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

В настоящее время здание уже почти готово к вводу в эксплуатацию. Осталось только доделать косметический ремонт, закупить мебель и оборудование, а также организовать комнаты для самостоятельных занятий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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