Парню, обвиняемому в зверском убийстве талантливой пловчихи из Тольятти, запросили 6 лет и 7 месяцев колонии

СЕГОДНЯ 14:45 2019-06-18T14:45:04+03:00

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В Автограде близится к завершению рассмотрение уголовного дела по факту убийства талантливой 16-летней пловчихи Сафии А. В пятницу в Автозаводском районном суде состоялись прения. Обвиняемому - ровеснику погибшей Никите М. - запросили реальный срок лишения свободы.

- Гособвинение на процессе представлял заместитель прокурора области Андрей Шевцов. На прениях он просил признать подсудимого виновным и назначить ему шесть лет и семь месяцев лишения свободы в воспитательной колонии, - сообщили корреспонденту "КП-Самара" в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

Напомним, что тело девушки обнаружили 23 декабря прошлого года на пустыре по улице Юбилейной. По версии следователей, Никита нанес жертве не менее 32 ударов ножом. Он утверждает, что схватился за холодное оружие после того, как Сафия сказала ему "Иди нафиг!" Потерпевшая хотела закончить отношения с парнем, а он уговаривал ее остаться.

Приговор по уголовному делу может быть оглашен уже 27 июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU