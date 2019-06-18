В Самарской области выявили случай заболевания клещевым боррелиозом

СЕГОДНЯ 14:52 2019-06-18T14:53:33+03:00

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Клещи в Самарской области немного успокоились и перестали активно атаковать местных жителей. За минувшую неделю обращаемость в медучреждения региона от укусов клещей не превысила среднемноголетних значений. Кроме того, не было выявлено ни одного случая заболевания клещевым вирусным энцефалитом.

- Между тем специалисты зарегистрировали 1 случай заболевания клещевым иксодовым боррелиозом у 73-летнего жителя Красноярского района, - отметили в управлении Роспотребнадзора по Самарской области.

По данным ведомства, по состоянию на 17 июня было исследовано 3617 клещей, снятых с людей, на зараженность вирусом энцефалита. В 153 экземплярах был найден антиген вируса, что составило 4,2%. Также было исследовано 3484 клещей на инфицированность боррелиями. Они были обнаружены в 99 экземплярах, что составило 2,8%.

Как отмечают в областном Роспотребнадзоре, для профилактики и предупреждения заражения населения инфекционными заболеваниями, которые передают клещи, постоянно проводятся соответствующие обработки. В этом году от клещей должны обработать территории общей площадью 3254 га.

ИСТОЧНИК KP.RU