2019-06-18T15:54:21+03:00
Общество

"Там детский сад, а они сексом занимаются!" Самарская пенсионерка пожаловалась на развратную молодежь под окнами

Пенсионерку пугает, что дети, гуляющие на детской площадки рядом, находят в поросли у детского сада средства контрацепции
Евгения ВАСИНА
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К не детским компаниям на детской площадке местные жители уже привыклиК не детским компаниям на детской площадке местные жители уже привыкли
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- Я уже привыкла к регулярным ночным посиделкам молодежи на детской площадке, но не к такому, - с таких слов начала свой рассказала самарчанка Валентина Александрова, которая обратилась в "КП-Самара" за помощью.

Пенсионерка живет в доме №32 на улице Гая. Проблем, беспокоящих женщину, много: и плохая дорога во дворе, и мусорные кучи, но больше всего она переживает из-за густой поросли вдоль детского сада №290.

- Детский сад прямо перед моими окнами. Раньше мне все здание было видно, а сейчас там такие кусты выросли, что и крыши детского сада не видно. На детской площадке рядом ночами собирается молодежь. Участники этих ночных посиделок выпивают, а потом идут в кусты, - возмущается женщина. – В зарослях они не только ходят в туалет, но и занимаются сексом.

Пенсионерка рассказала, как после таких развратных посиделок дети находят использованные средства контрацепции.

- Слышу, утром мама малышу кричит: «Брось!». Смотрю, на площадку бежит малыш, а в руках у него презерватив. Мальчик кричит: «Шарик, мама, шарик». Вот такие находки. Траву там не косят, дети лезут цветы рвать, а находят совсем не цветочки, - причитает самарчанка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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