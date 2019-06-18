2019-06-18T15:11:13+03:00
Общество

Надоела дубайская жара? Жена самарского олигарха Шаповалова вместе с пасынком отправилась в крио-камеру за российской зимой

Ксения Царицына вдоволь насладилась потоками ледяного воздуха
Варвара КОСИЧКИНА
Поделиться:
Ксения Царицына отправилась в крио-камеру с пасынкомКсения Царицына отправилась в крио-камеру с пасынком
Изменить размер текста:

В инстаграме жены самарского олигарха Шаповалова появилось новое интересное видео. Видимо, модель Ксения Царицына устала от дубайской жары - в это время года температура за окном может достигать и 40 градусов, и даже подниматься выше. И вместе со своим пасынком Алексеем дама отправилась в крио-камеру, пройти курс криотерапии.

Ксения выложила в сторис момент, когда на нее направляют потоки ледяного воздуха. Температура потоков около 100 градусов ниже ноля по Цельсию. Говорят, это имеет оздоровительный эффект.

Подписчики не преминули отметить, что сын Шаповалова, которого также зовут Алексей, очень похож на отца. Молодой человек также живет в Дубае.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Это была мечта: футболисты «Крыльев Советов» поздравили сироту с днем рождения
Трещины по всей «Ладье»: самарцы вновь пожаловались на качество ремонта 4-й очереди набережной
Два матча в 21:00, три – в 15:00: стало известно время первых 8 игр «Крыльев Советов» в сезоне РПЛ
В Самаре установят валидаторы в трамваях № 5
"Там детский сад, а они сексом занимаются!" Самарская пенсионерка пожаловалась на развратную молодежь под окнами
В Самаре изменили схемы движения троллейбусов № 6 и 16
«Гиги за мозги»: Билайн дарит дополнительный трафик за чтение книг
В Самарской области выявили случай заболевания клещевым боррелиозом
Парню, обвиняемому в зверском убийстве талантливой пловчихи из Тольятти, запросили 6 лет и 7 месяцев колонии
Самарский кадетский корпус получит новое общежитие на 350 мест
Жители Самары зажгут свечи в память о погибших в Великой Отечественной войне
Жители Кинеля просят разобраться с терроризирующими их бездомными псами
Контроль над свалками и выявление ЧС: ученые СамГУПС будут изучать снимки из космоса
В Самаре проведут ремонт в здании Ленинского РОВД на Никитинской
В Самаре на Молодогвардейской на пешеходном переходе провалился асфальт