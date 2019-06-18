Надоела дубайская жара? Жена самарского олигарха Шаповалова вместе с пасынком отправилась в крио-камеру за российской зимой

СЕГОДНЯ 15:11 2019-06-18T15:11:13+03:00

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В инстаграме жены самарского олигарха Шаповалова появилось новое интересное видео. Видимо, модель Ксения Царицына устала от дубайской жары - в это время года температура за окном может достигать и 40 градусов, и даже подниматься выше. И вместе со своим пасынком Алексеем дама отправилась в крио-камеру, пройти курс криотерапии.

Ксения выложила в сторис момент, когда на нее направляют потоки ледяного воздуха. Температура потоков около 100 градусов ниже ноля по Цельсию. Говорят, это имеет оздоровительный эффект.

Подписчики не преминули отметить, что сын Шаповалова, которого также зовут Алексей, очень похож на отца. Молодой человек также живет в Дубае.

ИСТОЧНИК KP.RU