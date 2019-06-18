2019-06-18T15:34:22+03:00
Общество

В Самаре установят валидаторы в трамваях № 5

На этот раз оборудование для оплаты проезда не будут дополнять турникетами
Анастасия ФИЛАТОВА
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Новое оборудование появится в самарских трамваях к осениНовое оборудование появится в самарских трамваях к осениФото: Архив "КП"
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В Самаре решили опробовать бескондукторную систему оплаты проезда в трамваях. Речь идет о маршруте № 5, который курсирует от Барбошиной поляны до улицы Чапаевской. Предполагается, что необходимое оборудование в вагонах появится уже к осени.

- В трамваях № 5 в сентябре будут установлены валидаторы, - сообщили представители департамента транспорта Самары в Твиттере.

Как отмечают в ведомстве, на этот раз валидаторы будут установлены без турникетов. Напомним, что ранее подобное оборудование было опробовано в троллейбусе № 6. Там вместе с валидаторами были установлены и турникеты. Последние размещались возле входа через переднюю дверь, из-за чего там порой скапливалась «пробка» из людей. Отсутствие турникетов позволит пассажирам заходить в общественный транспорт через любую дверь, свободно подходить к валидатору и оплачивать проезд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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